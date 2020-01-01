МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОТРАТИЛИ

Все купоны и промокоды Рунета на одном сайте

С каждым днем, на бесконечных просторах сети интернет становится все сложнее и сложнее ориентироваться. А поиск необходимой информации, даже с учетом стремительной эволюции поисковых систем, таких как: Google, Yandex, Mail.ru, Bing становится все более сложным занятием, требующим определенной сноровки. Процесс поиска объективной информации осложняется еще и тем фактором, что большинство сайтов, находящихся в топе поисковых систем так, или иначе являются продавцами товаров, информации, или услуг, а посему не могут претендовать на роль объективного и единственного источника информации пользователя.

О нас

Являясь такими же рядовыми пользователями интернета, как и Вы, мы захотели создать для Вас удобный сервис, который максимально правдиво, полно и доходчиво предоставлял бы информацию тысячам пользователей интернет-магазинов, всевозможных онлайн сервисов, оказывающих платные услуги и продающих всевозможные товары в сети.

Для этого мы собрали гигабайты проверенной информации о скидках, распродажах, акциях в интернет-магазинах, а также сосредоточили на страницах сайта все действующие купоны и промокоды Рунета.

KuponGO.biz — это абсолютно бесплатный ресурс, который вобрал в себя информацию об актуальных скидках, проводимых акциях, купонах на скидку и бесплатных, эксклюзивных промокодах интернет-магазинов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Китая, ряда европейских государств, а также США.

Вся информация тщательно отбирается и обновляется ежедневно, поэтому, Вы можете быть уверены, что находитесь в авангарде самых продвинутых пользователей интернетом.

Наша цель сделать процесс Вашего шопинга максимально осознанным, дешевым и быстрым. Посему, на свои страницы мы допускаем только самые интересные, на наш взгляд, акции и распродажи, а также купоны и промокоды, предоставляющие максимальные скидки при заказах онлайн.

Что такое купоны

Купонами называются специальные инструменты маркетинга, способствующие экономии при покупке, как в сети интернет, так и в оффлайн магазинах. В зарубежных странах уже не первое десятилетие люди активно пользуются купонами во время покупок. Причем купоны для популярных магазинов можно найти также и в сети. Распечатав их и предъявив на кассе магазины, покупатель получит скидку, или дополнительную бесплатную услугу.

Началом истории массового распространения купонов на скидку в сети интернет по одной из версий, считается 2000 год, когда был запущен онлайн проект Mercata (Мерката), основателем которой стал один из соучредителей Microsoft Пол Аллен. Онлайн ресурс продавал всевозможную электорнику, и предлагал солидные скидки покупателям, которые росли пропорционально числу покупателей, принимавших участие в распродаже. К сожалению для Пола Аллена, в 2001 году проект Mercata пришлось свернуть из-за набирающего обороты гиганта Amazon.com

По другой версии, началом купонных распродаж можно считать желание китайских предприимчивых покупателей сэкономить, для чего вышеупомянутые жители Поднебесной объединялись в группы и совершали групповые покупки, в результате коих получали от продавцов максимальные скидки.

Первым крупнейшим в мире купонным сервисом стал американский сайт Groupon, который был основан в 2008 году в Чикаго, и уже за первый год работы его оборот составил около 150 миллионов долларов.

Что такое промокоды

Промо код (от англ. promotion code) представляет собой маркетинговый инструмент, как правило, состоящий из произвольного набора цифр и букв, при вводе которого в определенное поле на сайте интернет-магазина, или онлайн сервиса ( иногда необходимо озвучить по телефону) покупатель товара, или услуги получает скидку, или бесплатную услугу, в виде доставки товара, расширенных гарантийных обязательств. После введения в соответствующее поле промокода, изначальная стоимость товара, или услуги уменьшается на несколько процентов.

Промокод на сегодняшний день, является наиболее популярным и желаемым приемом экономии среди пользователей сети интернет. Это обусловлено тем, что промокод дает мгновенную скидку, и не принуждает покупателя приобретать, или распечатывать купон, для того, чтобы потом предъявить его продавцу.

В случае промокода, все что Вам необходимо, это найти действующий промокод для нужного интернет-магазина, или онлайн-сервиса, скопировать в буфер обмена Вашего компьютера, или мобильного устройства, и затем ввести в соответствующее поле на сайте продавца. Возьмите на заметку, что промокод имеет несколько синонимов, и разные продавцы могут называть его промокодом, промо купоном, или промо акцией.

Что такое кэшбэк

Как и где получить кэшбэк

Партнерская программа

Какие бывают акции

Кэшбэк — (от аглийского "cashback", что дословно переводится, как вернуть наличные, или возврат денег) термин, означающий возможность возврата части стоимости товара, или услуги, покупателю.Фактически, кэшбэк является неким бонусом за покупку, позволяющим значительно сэконоимть во время шопинга в сети Интернет.Кэшбэк, как и промокоды с купонами пришел к нам с западных стран, и на сегодняшний день распространен не столь широко, и только набирает популярность среди ведущих интернет-магазинов, финансовых учреждений и различных онлайн сервисов. К сожалению, еще далеко не все продавцы товаров и услуг в Интернет предлагают такую приятную функцию, как cashback. Однако, есть выход!Благодаря нашему сервису, где собраны все скидки Рунета, актуальные купоны и промокоды, Вы слегкостью сможете получать кэшбэк за покупки более, чем в 1000 интернет-магазинах и онлайн сервисах.Всё, что для этого необходимо, это просто зарегистрироваться у нас на сайте, что займет не более одной минуты и перейти на сайт нужного Вам магазина, нажав на кнопку "Вперед за кэшбэком", "Получить промокод", во вкладке промокодов или "Узнать подробнее", во вкладке акций магазина.После подтверждения Вами оплаты покупки, на Ваш аккаунт будет начислена сумма кэшбэка, которая будет выплачена по истечению времени холда.Когда сумма кэшбэка будет доступна к снятию, мы проинформируем Вас об этом сообщением на Email, который Вы укажете в личном кабинете при регистрации.Предприимчивых пользователей нашего сервиса, рекомендуем обратить внимание на возможность заработка с помощью нашей реферальной программы.Каждому пользователю присваиваивается уникальный ID, а затем формируется уникальная реферальная ссылка.Пригласив своих друзей, или знакомых по своей реферальной ссылке, Вы сможете получать от 10% до 15% кэшбэка со всех приглашенных Вами рефералов!

В нашем случае мы, конечно же, не будем рассматривать акции, как финансовые инструменты). Для нас важны акции, проводимые магазинами, во время которых, мы с Вами можем совершать порой невероятно выгодные покупки, при этом экономя на стоимости товаров от 50% и даже выше!

Конечно же не каждый день бывают такие акции, во время которых магазины готовы дарить Вам половину стоимости товара, но все же бывают дни в году, когда стоит уделить весь день онлайн шопингу.

Такими «праздничными» для любого шопоголика днями конечно же являются «День холостяка», который традиционно отмечается в Китае 11 ноября. В этот день, в Поднебесной празднуется день всех холостяков, во время которого люди собираются шумными компаниями в барах и кафе и радуются своему завидному социальному положению, а после чего толпами несутся по магазинам, ведь в этот день китайские магазины предлагают самые высокие скидки на все без исключения товары. При этом скидки действуют не только в торговых центрах и супермаркетах, но и во всех онлайн магазинах. Поэтому, покупатели со всего мира смогут воспользоваться грандиозными распродажами в китайских магазинах.

Второй по значимости и объему продаж, пожалуй, можно назвать «Черную пятницу», которая традиционно проводится в последнюю пятницу ноября. Хотя, в отличии от «Дня холостяка», «Черная пятница» является глобальной акцией, в которой участвуют практически все магазины мира, объемы продаж не дотягивают до вышеупомянутой акции. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, основное количество производств сосредоточено именно в Китае, и, соответственно, Китай является крупнейшим поставщиком товаров широкого потребления. А во-вторых, «Черная пятница» банально проводится не в «то» время, а именно через две недели после «Дня холостяка» и покупатели, которые потратились 11.11 уже не в состоянии выделять значительные суммы на покупки в «Черную пятницу». Однако, все это не означает, что на «Черную пятницу» не стоит обращать внимание. Совсем наоборот, в эти дни, (а «Черная пятница» проводится в среднем до 4 дней) можно совершить невероятно выгодные покупки товаров, которые, к примеру недоступны на китайских сайтах магазинов.

Как экономить больше

Для того, чтобы покупка радовала Вас еще больше не забывайте о бесплатных услугах, а также подарках, которые предоставляют магазины и сервисы для своих клиентов! Так, к примеру, Вы сможете получить в подарок услугу по доставке заказа, или же выбрать подарок к заказу, что также увеличит удовольствие от шопинга.

Как это работает

Возможно, впервые услышав о каких-то там промокодах, или, даже, «промо котах», как некоторые называют промо коды, человек не сразу смекает какие кроются за этими инструментами онлайн маркетинга возможности. А впервые попав на сайт, который аккумулирует все промокоды Рунета, купоны и акции магазинов, и позволяет с помощью удобного меню, навигации и поиска по сайту подобрать себе самое интересное и выгодное предложение среди тысяч возможных, очень часто теряется и уходит ни с чем. Но стоит уделить поиску немного больше внимания и времени, как пользователь будет вознагражден за свои усилия и потраченное время широкими возможностями экономии тысяч и тысяч рублей, или долларов).

Наш онлайн сервис создан таким образом, чтобы даже самый неискушенный пользователь смог с легкостью найти необходимый промокод, купон на скидку, акцию, проводимую в интернет-магазине, или действующую распродажу, с помощью которых смог бы сэкономить значительную сумму.

Все, что необходимо сделать, это выбрать категорию купонов и промокодов, а затем из списка отфильтрованного поиском, выбрать самый интересный купон, или промокод. После чего, кликнуть по кнопке «Открыть код», или «Показать акцию» и перейдя на сайт магазина, совершить покупку со скидкой.

В заключении, позволим себе небольшую рекомендацию. Для того, чтобы всегда быть в курсе самых значительных распродаж, горящих акций и предложений, а также получать эксклюзивные промокоды и купоны прямиком к себе на email, оформите подписку на нашу рассылку, и Вы всегда будете в курсе самых последних событий!



